Путин отправил главу МЧС в охваченную паводками Оренбургскую область

Последствия паводков в Оренбургской области ликвидируют спасатели из нескольких регионов, в том числе из Пермского края и Кировской области. Паводки охватили как Орск, так и Оренбург. Вечером 5 апреля в Орске прорвало защитную дамбу, после чего была объявлена массовая эвакуация. Уровень воды в некоторых районах доходит до крыш частных домов. В зоне подтопления находятся минимум 4 тыс. домов. В Орске подтоплены шесть медучреждений, эвакуированы более тысячи человек. Часть из них сейчас находится в ПВР. С 4 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.