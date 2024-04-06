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В Орске произошел прорыв насыпной дамбы

УФА, 6 апр — РИА Новости. В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы, в зоне подтопления могут оказаться сразу несколько поселков, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы. В зону возможного подтопления попадают участки в районе поселка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского», — уточнили в ведомстве.

Чуть ранее мэрия города сообщила, что дамбу подмыло еще на одном участке, после этого началась эвакуация жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель.

Прорыв дамбы

В пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.

Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность».

В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.

Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.

По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.

МЧС