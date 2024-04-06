Паслер назвал паводок этого года самым многоводным за всю историю наблюдений

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область 6 апреля вылетел самолет Ил-76, на борту которого находятся более 175 специалистов отряда «Центроспас», курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России. Также этот рейс доставит в регион оборудование для эвакуации населения и ликвидации последствий паводка.