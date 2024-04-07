Майор ВСУ Лапин: более половины личного состава армии Украины не укомплектована

«А какая сейчас комплектация личного состава в подразделениях на передовой? Поверьте мне — очень низкая. Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», — отметил он.
По словам офицера, исправить такое положение не поможет даже готовящийся закон о мобилизации, который он назвал катастрофическим из-за больших сроков его принятия и внедрения.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.