Майор ВСУ Лапин: более половины личного состава армии Украины не укомплектована

«А какая сейчас комплектация личного состава в подразделениях на передовой? Поверьте мне — очень низкая. Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», — отметил он.