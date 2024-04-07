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Майор ВСУ Лапин: более половины личного состава армии Украины не укомплектована

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более половины личного состава украинской армии на передовой не укомплектована, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире «5 канала».

Источник: © РИА Новости

«А какая сейчас комплектация личного состава в подразделениях на передовой? Поверьте мне — очень низкая. Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», — отметил он.

По словам офицера, исправить такое положение не поможет даже готовящийся закон о мобилизации, который он назвал катастрофическим из-за больших сроков его принятия и внедрения.

Лапин добавил, что призванные в 2022 году солдаты не в состоянии выполнить декларируемую до недавнего времени цель Украины по выходу на границы 1991 года. Понимая это, Владимир Зеленский уже отказался от такой риторики, начав говорить про позиции уже 2022 года, пояснил офицер.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.