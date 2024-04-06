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В Татарстане в результате взрыва газового баллона погиб один человек

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Два человека пострадали и один погиб из-за взрыва газового баллона в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«По уточненной информации, в результате происшествия пострадали три человека, из которых один погиб», — сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. «Работы на месте продолжаются», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном двухэтажном трехподъездном жилом доме в городе Нурлате при установке натяжного потолка произошел взрыв газового баллона. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло последующее горение четырех квартир на 1-м и 2-м этажах, были разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 кв. м, — сообщили в МЧС. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

МЧС