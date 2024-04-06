В Татарстане в результате взрыва газового баллона погиб один человек

Ранее сообщалось, что в жилом многоквартирном двухэтажном трехподъездном жилом доме в городе Нурлате при установке натяжного потолка произошел взрыв газового баллона. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло последующее горение четырех квартир на 1-м и 2-м этажах, были разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 кв. м, — сообщили в МЧС. В настоящее время открытое горение ликвидировано.