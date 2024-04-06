В Орске вода начала затапливать Новый город

Мэрия сообщила в Telegram, что вода прибывает на площади Гагарина. В связи с этим автобусы для эвакуации передислоцируют в другое место. На площади расположен автовокзал. Региональные СМИ сообщают, что площадь затапливается стремительно.
В Орске 5 и 6 апреля произошли прорывы насыпных дамб. В связи с этим вода начала затапливать дома на правом берегу Урала. Больше всего пока пострадал микрорайон Старый город. В городе продолжается эвакуация населения из подтапливаемых территорий.
Оренбургская область, по оценке региональных властей, столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области остается рекордным. Паводками отрезаны 153 населенных пункта. Проводится эвакуация населенных пунктов, которые находятся под угрозой затопления, в том числе микрорайонов Оренбурга.