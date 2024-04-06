В Орске вода начала затапливать Новый город

В Орске 5 и 6 апреля произошли прорывы насыпных дамб. В связи с этим вода начала затапливать дома на правом берегу Урала. Больше всего пока пострадал микрорайон Старый город. В городе продолжается эвакуация населения из подтапливаемых территорий.