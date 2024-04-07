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Юноша погиб под обломками стены в Октябрьском районе

Юноша погиб под обломками стены в Октябрьском районе. Об этом информирует СК Беларуси.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Уточняется, что в деревне Хоромцы два местных подростка направились в заброшенное здание зерносклада. Двоюродные братья молотком и монтировкой попытались разбить кирпичную кладку стены и извлечь из нее металлическую конструкцию.

В этот момент обрушилась стена. Один парень успел отскочить в сторону, второй — оказался под завалом. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.

Следователи и специалисты ГКСЭ осмотрели место происшествия, назначили нужные экспертные исследования.

Октябрьский районный отдел СК во время проверки установят все обстоятельства произошедшего.

несчастный случай