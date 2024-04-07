Животных выносили на руках, число подтопленных домов снизилось: ситуация с паводком в Самарской области на 7 апреля 2024

Самарская область продолжает страдать от последствий весеннего паводка. Особенно тяжело обстановка складывается в Большеглушицком и Волжском районах. Ситуация такого масштаба в регионе не наблюдалась с 1988 года. Однако число подтопленных из-за паводка жилых домов в губернии снизилось за сутки с 656 до 457, приусадебных участков — с 1 314 до 1 223. Рассказываем, как обстоят дела с паводком в Самарской области на 7 апреля 2024 года.