Животных выносили на руках, число подтопленных домов снизилось: ситуация с паводком в Самарской области на 7 апреля 2024

Самарская область продолжает страдать от последствий весеннего паводка. Особенно тяжело обстановка складывается в Большеглушицком и Волжском районах. Ситуация такого масштаба в регионе не наблюдалась с 1988 года. Однако число подтопленных из-за паводка жилых домов в губернии снизилось за сутки с 656 до 457, приусадебных участков — с 1 314 до 1 223. Рассказываем, как обстоят дела с паводком в Самарской области на 7 апреля 2024 года.
С началом паводка власти и экстренные службы были вынуждены ввести режим «Чрезвычайной ситуации» в двух районах, а состояние «Повышенной готовности» — в 13 муниципалитетах. На помощь пострадавшим были брошены оперативные группы, которые проводят эвакуацию жителей из зон подтоплений, осуществляют доставку продовольствия и вещей первой необходимости.
Вода начала медленно отступать.
За последние сутки ситуация в регионе начала постепенно стабилизироваться. От воды освободились 343 жилых дома и 783 приусадебных участка. Однако под водой по-прежнему остаются многие территории, в том числе семь низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах. В последнем в результате понижения уровня воды все же освободился один мост.
Из-за сильнейшего паводка, обрушившегося на Самарскую область в результате таяния снегов и обильных осадков, под водой оказался участок автомобильной дороги местного значения в населенном пункте Пестравка. Вода буквально превратила дорогу в непроходимый барьер для местного населения и транспорта.
Ситуация на реке Малый Кинель ухудшилась.
Тем не менее утром 6 апреля вода на реке Малый Кинель в Кинель-Черкасском районе начала подниматься. К вечеру ситуация усугубилась — ее уровень все-таки оказался выше опасной отметки.
— Уровень воды на реке Малый Кинель у села Полудни Самарской области достиг отметки 625 см. ОЯ 620, превышение на 5 см, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В районе был объявлен оранжевый уровень опасности. К природным угрозам также добавилась возможность первой весенней грозы, что могло бы еще больше усугубить паводковую ситуацию.
Спецслужбы спасали животных в половодье.
В текущих условиях особое внимание уделялось спасению не только людей, но и их четвероногих друзей, которые оказались в ловушке из-за воды и не могли самостоятельно выбраться на сушу.
— Полицейские из Самарской области помогают эвакуироваться жителям подтопленных населенных пунктов, не оставляя без внимания и домашних питомцев, — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Спасатели вместе с полицейскими активно участвовали в спасении домашних животных. Сотрудники экстренных служб выносили на руках кошек и собак из зон, затопленных водой.