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В Оренбурге ввели ограничение движения автомобилей до 15 апреля из-за паводка

ОРЕНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Частичное ограничение движения для автомобилей до 15 апреля ввели в Оренбурге из-за паводка. Закрыты шесть улиц и пять переулков, сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Для безопасности оренбуржцев с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта. Закрыты шесть улиц и пять переулков, представляющих возможную угрозу для передвижения», — сообщили в пресс-службе.

Также в городе проводят работы по возведению искусственной насыпи на Уральской улице. Она не позволит воде приблизиться к жилым домам в случае близкого подхода паводка, отметили в пресс-службе.

Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые находятся в зоне повышенного риска, рекомендовали покинуть дома, не дожидаясь ухудшения ситуации. Для размещения горожан готовы два пункта временного размещения.