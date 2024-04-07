В Оренбурге ввели ограничение движения автомобилей до 15 апреля из-за паводка

«Для безопасности оренбуржцев с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта. Закрыты шесть улиц и пять переулков, представляющих возможную угрозу для передвижения», — сообщили в пресс-службе.
Также в городе проводят работы по возведению искусственной насыпи на Уральской улице. Она не позволит воде приблизиться к жилым домам в случае близкого подхода паводка, отметили в пресс-службе.
Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые находятся в зоне повышенного риска, рекомендовали покинуть дома, не дожидаясь ухудшения ситуации. Для размещения горожан готовы два пункта временного размещения.