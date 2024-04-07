Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области

«Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого дома, возгорание ликвидировано.
Также село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось четырем атакам с помощью FPV-дронов, сгорели полностью две машины, повреждена линия газопередачи.
«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — добавил губернатор.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.