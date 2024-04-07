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Украинские беспилотники атаковали населенные пункты в Белгородской области

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого дома, возгорание ликвидировано.

Также село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось четырем атакам с помощью FPV-дронов, сгорели полностью две машины, повреждена линия газопередачи.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — добавил губернатор.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.