В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге

По ул. Бокейханова в северном направлении двигался автомобиль Ford Focus. Водитель не справился с управлением, не вошел в поворот и в результате врезался в бордюр и встал поперек проспекта Рыскулова, где его тут же протаранил в бок автомобиль Subaru, следовавший по ул. Рыскулова в восточном направлении.