Любовь уйдет, судимость — нет: дело о вандализме на Поспеловской батарее завершено

Расследование уголовного дела о вандализме на объекте культурного значения на острове Русском завершили следователи СК России. Обвиняемые и их защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.
Следователями СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины и 24-летней женщины, которые обвиняются в осквернении сооружения в общественном месте — объекта культурного наследия на острове Русский (ч. 2 ст. 214 УК РФ).
«По версии следствия, 3 марта 2024 года обвиняемые из хулиганских побуждений написали краской из аэрозольного баллона надписи романтического содержания на объекте культурного наследия федерального значения “Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости”, 1889−1914 гг. на острове Русский», — отметили в ведомстве.
Напомним, преступление было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей, где было размещено видео момента совершения противоправных действий. Сотрудники музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева после осмотра места происшествия выложили в телеграм-канале музея (18+) фотографии стен батареи. На ней, к слову, на тот момент присутствовали надписи, возможно, сделанные даже в разное время. Там есть и надписи в духе любовных признаний или «Саша+Даша=любовь», и просто каракули «граффитчиков»-вандалов. Какая из надписей была сделана фигурантам дела, не уточняется.
«Следственное управление предостерегает граждан от подобных противоправных действий, которые квалифицируются, как вандализм. За совершение преступления уголовным законом предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы», — отметили в пресс-службе ведомства.