Любовь уйдет, судимость — нет: дело о вандализме на Поспеловской батарее завершено

Напомним, преступление было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей, где было размещено видео момента совершения противоправных действий. Сотрудники музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева после осмотра места происшествия выложили в телеграм-канале музея (18+) фотографии стен батареи. На ней, к слову, на тот момент присутствовали надписи, возможно, сделанные даже в разное время. Там есть и надписи в духе любовных признаний или «Саша+Даша=любовь», и просто каракули «граффитчиков»-вандалов. Какая из надписей была сделана фигурантам дела, не уточняется.