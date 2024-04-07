Аж голова закружилась: экшн-камера засняла эпичное падение велосипедиста в карьер

Соцсети сообщают, что несмотря на эпичные кадры, где камера совершает несколько десятков оборотов, пока не падает на дно карьера, велосипедист пострадал не сильно. Судя по началу видео, шлем с камерой слетел с его головы и дальше катился уже самостоятельно, а человек смог где-то задержаться.