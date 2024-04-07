Аж голова закружилась: экшн-камера засняла эпичное падение велосипедиста в карьер

В Находе Приморского края велосипедист попытался выполнить захватывающий дух трюк, скатившись с края карьера, но немного не рассчитал траекторию и совершил эпичное падение в бездну, сообщают новые медиа. Момент падения запечатлела экшн-камера, закрепленная на шлеме байкера. Подробности полета рассказывает «Комсомольская правда — Владивосток».
Карьер в Находке неизменно привлекает к себе внимание экстремалов, которые регулярно пытаются проехать по краю его крутых откосов. У некоторых это получается не очень успешно. Только в 2023 году здесь улетели на дно карьера мотоциклист и водитель Suzuki Jimny.
В этот раз испытать себя решил рулевой велосипеда. Он пытался на скорости проехать по краю обрыва, однако двухколесный транспорт сорвался и рухнул вниз вместе с наездником.
Соцсети сообщают, что несмотря на эпичные кадры, где камера совершает несколько десятков оборотов, пока не падает на дно карьера, велосипедист пострадал не сильно. Судя по началу видео, шлем с камерой слетел с его головы и дальше катился уже самостоятельно, а человек смог где-то задержаться.