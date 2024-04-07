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Найден мёртвым 55-летний житель Хабаровска, пропавший в конце марта

Мужчину искали больше недели.

Источник: Соцсети

В Хабаровске найден мёртвым 55-летний Андрей Кисельников, пропавший в конце марта. Об этом сообщили в соцсетях добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Кисельников пропал без вести 27 марта 2023 года. Последний раз мужчину видели в районе улицы Московской, после чего его след оборвался. О том, куда он мог пойти, не было ничего известно больше недели.

Днём 5 апреля волонтёрами было обнаружено тело Кисельникова без признаков жизни. Обстоятельства и причины его гибели не сообщаются.

«Отряд выражает соболезнования родным и близким», — отметили в ДПСО «Лига Спас».