Минобороны РФ показало боевую работу гаубиц Д-30

«В ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении разведчики обнаружили замаскированные временные позиции с засевшими в них украинскими националистами. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных позициях, и их технику», — говорится в сообщении.