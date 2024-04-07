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Минобороны РФ показало боевую работу гаубиц Д-30

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ уничтожили на купянском направлении замаскированные позиции и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении разведчики обнаружили замаскированные временные позиции с засевшими в них украинскими националистами. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных позициях, и их технику», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента получения цели до проведения выстрелов военнослужащие затратили не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.