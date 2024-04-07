В Орске объявлена срочная эвакуация части Нового города

В Орске 5 и 6 апреля произошли прорывы насыпных дамб. В связи с этим вода начала затапливать дома на правом берегу Урала, где расположены поселки, образовавшиеся возле промышленных предприятий в черте города и Старый город — в основном частный сектор. Поздно вечером 6 апреля вода дошла до Нового города на правом берегу Урала.