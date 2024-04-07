В Орске объявлена срочная эвакуация части Нового города

Жителям Орска пришло СМС о срочной эвакуации от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), передают «Урал56» и Орск.ру.
Пока проводится эвакуация на улицах Щорса, Стасова, а также Краматорской. Они находятся по обе стороны реки Елшанка (приток Урала) и недалеко от площади Гагарина, которая за ночь заполнилась водой.
В Орске 5 и 6 апреля произошли прорывы насыпных дамб. В связи с этим вода начала затапливать дома на правом берегу Урала, где расположены поселки, образовавшиеся возле промышленных предприятий в черте города и Старый город — в основном частный сектор. Поздно вечером 6 апреля вода дошла до Нового города на правом берегу Урала.
Оренбургская область, по оценке региональных властей, столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области остается рекордным. Паводками отрезаны 153 населенных пункта. Проводится эвакуация населенных пунктов, которые находятся под угрозой затопления, в том числе микрорайонов Оренбурга.