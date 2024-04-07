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В Орске объявлена срочная эвакуация части Нового города

В Орске началась эвакуация Нового города на правом берегу Урала. Жителей трех улиц попросили срочно перебраться в пункты временного размещения. Старый город, который находится по левую сторону реки, продолжает затапливать после прорыва дамбы.

Жителям Орска пришло СМС о срочной эвакуации от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), передают «Урал56» и Орск.ру.

Пока проводится эвакуация на улицах Щорса, Стасова, а также Краматорской. Они находятся по обе стороны реки Елшанка (приток Урала) и недалеко от площади Гагарина, которая за ночь заполнилась водой.

В Орске 5 и 6 апреля произошли прорывы насыпных дамб. В связи с этим вода начала затапливать дома на правом берегу Урала, где расположены поселки, образовавшиеся возле промышленных предприятий в черте города и Старый город — в основном частный сектор. Поздно вечером 6 апреля вода дошла до Нового города на правом берегу Урала.

Оренбургская область, по оценке региональных властей, столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области остается рекордным. Паводками отрезаны 153 населенных пункта. Проводится эвакуация населенных пунктов, которые находятся под угрозой затопления, в том числе микрорайонов Оренбурга.