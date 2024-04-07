Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область, пострадавшую от паводка

Как сообщили ранее в пресс-службе правительства региона, эвакуация из-за паводка потребовалась более 4,4 тыс. жителей Оренбургской области, подтоплены свыше 6,1 тыс. домов и 9,6 тыс. приусадебных участков. Самая сложная ситуация складывается в Орске, где в ночь на 6 апреля прорвало дамбу. Еще один прорыв произошел вечером того же дня. Вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов.