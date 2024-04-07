Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область, пострадавшую от паводка

«Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка», — сказал представитель министерства.
Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск, где проконтролирует работу по оказанию помощи местным жителям, выработает дальнейшие меры по ликвидации последствий стихии и координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю наблюдений.
Как сообщили ранее в пресс-службе правительства региона, эвакуация из-за паводка потребовалась более 4,4 тыс. жителей Оренбургской области, подтоплены свыше 6,1 тыс. домов и 9,6 тыс. приусадебных участков. Самая сложная ситуация складывается в Орске, где в ночь на 6 апреля прорвало дамбу. Еще один прорыв произошел вечером того же дня. Вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов.
По информации властей, в зоне подтопления нашли тела двух человек, смерть которых не связана с ЧП. Власти призывают жителей эвакуироваться, в области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.