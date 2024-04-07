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В Татарстане ликвидировали пожар в жилом доме

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пожар, который возник после взрыва газового баллона в доме в городе Нурлат в Татарстане полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в доме.

«Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По последним данным МЧС РФ, в результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. Возбуждено уголовное дело.

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