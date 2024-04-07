В Татарстане ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, в результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. Возбуждено уголовное дело.