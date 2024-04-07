Приморский океанариум разместил официальное сообщение после ЧП с маленьким сахалинцем

На сайте Приморского океанариума появилось официальное сообщение, в нем указывается на тот факт, что посещение главного корпуса с детьми открыто строго в сопровождении родителей, при этом «технологический проход, огражденный радиаторами отопления, куда проник ребенок, предусмотрен строителями для обслуживания светопрозрачной конструкции здания», сообщает ИА PrimaMedia.
Текст официального обращения Приморского океанариума:
"5 апреля, в 14:10, в главном корпусе Приморского океанариума произошел несчастный случай. Мальчик 3-х лет, пришедший вместе с родителями, упал с высоты второго яруса. Сотрудники океанариума незамедлительно вызвали скорую помощь. Проводится служебная проверка, уточняются все обстоятельства происшествия. Отметим, что здание главного корпуса Приморского океанариума открыто для посещения с детьми строго в сопровождении родителей. О том, что детей нельзя оставлять без присмотра, посетителям объявляют каждый час по громкой связи. Кроме того, сотрудники океанариума регулярно проходят гостевые маршруты и лично просят родителей внимательнее следить за своими детьми.
Отметим также, что вход детей без родителей в океанариум строго воспрещен. В силу специфики своего назначения, здание научно-образовательного комплекса имеет свои технологические особенности и конструктивные элементы, необходимые не только для обслуживания посетителей, но и многочисленных экспозиций океанариума, а также самих помещений — они оборудованы эскалаторами, траволаторами, высокими лестницами, а также техническими приспособлениями. В частности, технологический проход, огражденный радиаторами отопления, куда проник ребенок, предусмотрен строителями для обслуживания светопрозрачной конструкции здания.
Обращаем ваше внимание на то, что океанариум продолжает работать в обычном режиме. На месте происшествия установлены оградительные ленты и пост наблюдения — смотритель океанариума будет находиться здесь постоянно в рабочее время".
Напомним, 5 апреля на территории Приморского океанариума пострадал малолетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, ребенок, 2020 года рождения, находясь с родителями на территории кафе океанариума, упал в расстояние между перекрытием второго этажа и стеной здания. Высота падения составила порядка 5 метров. Семья приехала на отдых в Приморье с Сахалина.
«В результате удара об пол и металлическую скамью, расположенную на первом этаже, ребенок получил тяжелые травмы и проходит лечение во Владивостокской клинической больнице № 2», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Следователи СК России по факту травмирования ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль в надзорном ведомстве.
«На месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого установлено, что в нарушение нормативных требований в здании отсутствуют непрерывные заграждения и поручни», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.