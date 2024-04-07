Приморский океанариум разместил официальное сообщение после ЧП с маленьким сахалинцем

Отметим также, что вход детей без родителей в океанариум строго воспрещен. В силу специфики своего назначения, здание научно-образовательного комплекса имеет свои технологические особенности и конструктивные элементы, необходимые не только для обслуживания посетителей, но и многочисленных экспозиций океанариума, а также самих помещений — они оборудованы эскалаторами, траволаторами, высокими лестницами, а также техническими приспособлениями. В частности, технологический проход, огражденный радиаторами отопления, куда проник ребенок, предусмотрен строителями для обслуживания светопрозрачной конструкции здания.