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Талые воды затопили поселок Садовый под Новосибирском

Жители поселка Садовый под Новосибирском беспокоятся о том, сможет ли до них добраться специальная техника.

Источник: Сиб.фм

По информации от местных жителей изданию Сиб.фм, талые воды затопили практически все улицы.

Обратившись за помощью в администрацию Станционного сельсовета Новосибирского района, местные жители получили ответ о том, что администрация занимается только организацией и содержанием пожарных проездов. Им посоветовали обратиться в администрацию Новосибирского района.

Позднее из администрации Новосибирского района поступила информация о том, что специальная техника уже выехала к жителям поселка для оказания помощи.

«А вот доедет она или нет, мы не знаем. Нам сказали, что будут копать яму, чтобы в нее вода собиралась. Спасатели тоже приезжали, но постояли некоторое время и уехали. Сказали, что угрозы жизни нет», — рассказали жители поселка.

Ранее МК в Новосибирске сообщал, что глава МЧС России по НСО Орлов назвал районы с напряжённой паводковой обстановкой.