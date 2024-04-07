Талые воды затопили поселок Садовый под Новосибирском

По информации от местных жителей изданию Сиб.фм, талые воды затопили практически все улицы.
Обратившись за помощью в администрацию Станционного сельсовета Новосибирского района, местные жители получили ответ о том, что администрация занимается только организацией и содержанием пожарных проездов. Им посоветовали обратиться в администрацию Новосибирского района.
Позднее из администрации Новосибирского района поступила информация о том, что специальная техника уже выехала к жителям поселка для оказания помощи.
«А вот доедет она или нет, мы не знаем. Нам сказали, что будут копать яму, чтобы в нее вода собиралась. Спасатели тоже приезжали, но постояли некоторое время и уехали. Сказали, что угрозы жизни нет», — рассказали жители поселка.
Ранее МК в Новосибирске сообщал, что глава МЧС России по НСО Орлов назвал районы с напряжённой паводковой обстановкой.