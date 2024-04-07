Талые воды затопили поселок Садовый под Новосибирском

«А вот доедет она или нет, мы не знаем. Нам сказали, что будут копать яму, чтобы в нее вода собиралась. Спасатели тоже приезжали, но постояли некоторое время и уехали. Сказали, что угрозы жизни нет», — рассказали жители поселка.