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42-летнего мужчину нашли мертвым в квартире в Новосибирске

Местные жители беспокоились за своего 42-летнего соседа, который долго время не выходил на связь.

Источник: РИА "Новости"

Тело 42-летнего мужчины обнаружили спасатели МАСС в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы.

Так, труп мужчины нашли в квартире, расположенной на улице Зорге. Сообщение о происшествии поступило дежурному МАСС около 11 часов утра. Местные жители беспокоились за своего 42-летнего соседа, который долго время не выходил на связь. Помимо этого, его дверь была заперта изнутри.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело сибиряка передали родственникам.

несчастный случай