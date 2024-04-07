42-летнего мужчину нашли мертвым в квартире в Новосибирске

Тело 42-летнего мужчины обнаружили спасатели МАСС в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы.
Так, труп мужчины нашли в квартире, расположенной на улице Зорге. Сообщение о происшествии поступило дежурному МАСС около 11 часов утра. Местные жители беспокоились за своего 42-летнего соседа, который долго время не выходил на связь. Помимо этого, его дверь была заперта изнутри.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело сибиряка передали родственникам.