Красноярцы обсуждают странную массовую драку в Покровке

В полиции обещали проверить информацию.
Судя по кадрам, опубликованным в канале «ЧП Красноярск», парень с девушкой выходили из калитки в заборе двора. Внезапно со стороны соседнего двора подбежала толпа молодых людей и принялась избивать мужчину. Со стороны двора появилась еще группа, которая атаковала зашедших во двор. Завязалась драка, исход которой непонятен из-за прервавшегося видео.
«Больше на постановку похоже», — написал пользователь с ником А А.
«Эх, там же мы с бабушкой жили и все было ок. Почему сейчас так?» — говорится в комментарии пользователя по имени Саня.
Нескольким пользователям стало интересно, из-за чего произошел конфликт. В полиции обещали сообщить позже.
Ранее сообщалось, что сериал «Слово пацана» вызвал ностальгию у красноярцев.