Красноярцы обсуждают странную массовую драку в Покровке

Судя по кадрам, опубликованным в канале «ЧП Красноярск», парень с девушкой выходили из калитки в заборе двора. Внезапно со стороны соседнего двора подбежала толпа молодых людей и принялась избивать мужчину. Со стороны двора появилась еще группа, которая атаковала зашедших во двор. Завязалась драка, исход которой непонятен из-за прервавшегося видео.