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Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела о халатности

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус сити холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность “Крокуса”, а также начальника пожарной команды “Крокуса”, — сказал собеседник агентства. Оба находятся под подпиской о невыезде. В правоохранительных органах уточнили, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в “Крокус сити холле”, которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

ТАСС не располагает комментарием следствия.

Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога боевиками не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Пожар распространился на площади почти 13 тыс. кв. м. В правоохранительных органах также сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холла», могли способствовать стремительному развитию возгорания. В Crocus Group эту информацию опровергали и отмечали, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.

СК
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