Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела о халатности

Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога боевиками не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Пожар распространился на площади почти 13 тыс. кв. м. В правоохранительных органах также сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холла», могли способствовать стремительному развитию возгорания. В Crocus Group эту информацию опровергали и отмечали, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.