Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела о халатности

«Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность “Крокуса”, а также начальника пожарной команды “Крокуса”, — сказал собеседник агентства. Оба находятся под подпиской о невыезде. В правоохранительных органах уточнили, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в “Крокус сити холле”, которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.
ТАСС не располагает комментарием следствия.
Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога боевиками не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Пожар распространился на площади почти 13 тыс. кв. м. В правоохранительных органах также сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холла», могли способствовать стремительному развитию возгорания. В Crocus Group эту информацию опровергали и отмечали, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.