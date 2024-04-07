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Хабаровский краевой суд оставил без изменения приговор по уголовному делу об убийстве

Более 12 лет мужчина проведёт в исправительной колонии строгого режима.

Источник: AmurMedia

Индустриальный районный суд г. Хабаровска вынес в декабре прошлого года приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Судом установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков в бытовом помещении по ул. Сысоева в г. Хабаровске нанес своему брату не менее 60 ударов молотком в различные части тела, а также ударил его электрическим током через оголенные провода.

От полученных травм мужчина скончался.

Подсудимый вину не признал, просил его оправдать.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с решением суда, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда, с учетом позиции прокурора, не согласилась с доводами жалобы и оставила приговор без изменений.

Приговор вступил в законную силу.