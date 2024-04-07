Хабаровский краевой суд оставил без изменения приговор по уголовному делу об убийстве

Индустриальный районный суд г. Хабаровска вынес в декабре прошлого года приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
Судом установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков в бытовом помещении по ул. Сысоева в г. Хабаровске нанес своему брату не менее 60 ударов молотком в различные части тела, а также ударил его электрическим током через оголенные провода.
От полученных травм мужчина скончался.
Подсудимый вину не признал, просил его оправдать.
Не согласившись с решением суда, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда, с учетом позиции прокурора, не согласилась с доводами жалобы и оставила приговор без изменений.
Приговор вступил в законную силу.