Хабаровский краевой суд оставил без изменения приговор по уголовному делу об убийстве

Судом установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков в бытовом помещении по ул. Сысоева в г. Хабаровске нанес своему брату не менее 60 ударов молотком в различные части тела, а также ударил его электрическим током через оголенные провода.