В Зиме река Тиман подтопила частные дома

В ходе наблюдения за ситуацией, вызванной разливом реки Тиман в городе Зима Иркутской области, было обнаружено подтопление на улице Донской. Четыре человека, проживающих в двух домах временно эвакуировались. Сейчас проживают у родственников.
— Также было зафиксировано затопление огородов трех подворий на улице Восточной. Однако нет угрозы подтопления жилых домов на данный момент, поэтому эвакуация не проводится, — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.
Затопленные дома и огороды расположены в низине поймы Тимана. Откачка воды будет осуществлена после того, как уровень реки снизится.
На момент проведения наблюдений отмечено снижение уровня воды в реке на 20−30 см.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Иркутской области и администрации муниципального образования.