Более тысячи красноярских водителей «сбежали» с мест ДТП с начала года

Госавтоинспекция напоминает, что ни в коем случае нельзя покидать место ДТП, даже если на первый взгляд повреждения не значительные и не представляют ущерба. Вне зависимости от того, виновен водитель в происшествии или нет, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за оставление места автоаварии, предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.