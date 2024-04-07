В районе Чистой Слободы двое пассажиров выпали на скорости из минивэна

В Новосибирске из минивэна два пассажира выпали на скорости. Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54», инцидент произошел в районе Чистой Слободы.
«Две женщины вываливаются из салона несущейся на скорости Honda Odyssey, потом водитель минивэна возвращается на место происшествия, попутно сбивая с ног мужчину», — говорится в сообщении.
Когда автомобилист вернулся в «потерянным» пассажирам к месту происшествия подбежали несколько местных жителей. Один из них толкнул водителя, после чего тот свалился на землю.
Вячеслав Зубарев