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В районе Чистой Слободы двое пассажиров выпали на скорости из минивэна

Также пострадал один пешеход.

Источник: Соцсети

В Новосибирске из минивэна два пассажира выпали на скорости. Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54», инцидент произошел в районе Чистой Слободы.

«Две женщины вываливаются из салона несущейся на скорости Honda Odyssey, потом водитель минивэна возвращается на место происшествия, попутно сбивая с ног мужчину», — говорится в сообщении.

Когда автомобилист вернулся в «потерянным» пассажирам к месту происшествия подбежали несколько местных жителей. Один из них толкнул водителя, после чего тот свалился на землю.

Вячеслав Зубарев