Красноярец после семейной ссоры решил отдохнуть с незнакомкой и лишился денег

Это произошло в декабре прошлого года. Мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о краже телефона и 80 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленницы, с которой потерпевший накануне проводил время.