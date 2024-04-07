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Красноярец после семейной ссоры решил отдохнуть с незнакомкой и лишился денег

Красноярца обокрала 19-летняя малознакомая девушка, с которой он проводил время после ссоры с женой.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Это произошло в декабре прошлого года. Мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о краже телефона и 80 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленницы, с которой потерпевший накануне проводил время.

Полицейские выяснили, что мужчина поругался с супругой и снял гостиничный номер. В интернете он познакомился с молодой девушкой и пригласил ее к себе. Вместе они выпивали.

Девушка обратила внимание на открытый сейф, в котором лежали пятитысячные купюры. Когда мужчина вышел из комнаты, девушка взяла со стола дорогой телефон, банкноты из сейфа и скрылась. Телефон она продала своей подруге, а деньги потратила на личные нужды. В ходе следствия мобильное устройство вернули владельцу.

В отношении ранее не судимой красноярки возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Девушке грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.