Вода в реке Линда в Нижегородской области пошла на спад

Вода в реке Линда в Борском округе пошла на спад — её уровень за минувший сутки снизился примерно на полметра.
Об этом сообщил глава администрации городского округа Бор Алексей Боровский в своём Telegram-канале. По его словам, эту новость можно назвать хорошей для дачников, чьи участки находятся в деревнях Доенки и Быково.
В связи с паводком там ранее ввели режим повышенной готовности, обеспечив лодочную переправу и дежурство чрезвычайных служб.
Эта часть округа Бор, в том числе низководный мост через Линду, находится в зоне ежегодного подтопления, уточняет глава администрации. Ранее прокуратура внесла главе представление из-за паводка.
Напомним, река Урал в Оренбургской области уже дважды проравал дамбу в Орске, идет эвакуация населения, есть погибшие и случаи кишечной инфекции среди населения.