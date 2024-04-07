Жители Красноярского края за неделю отдали аферистам 75 млн рублей

В Красноярском крае жертвами мошенников с начала 2024 года стали уже 3160 человек. Об этом рассказали в прокуратуре.
Только за последнюю неделю 326 человек попались на уловки мошенников. Они обогатили аферистов на 75,2 млн рублей.
Всего же с начала года жители лишились 731,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. При этом мошенники всё время прибегают к новым средствам, чтобы выманивать у людей деньги.
«Будьте бдительны, если вам звонят с незнакомого номера и представляются сотрудником правоохранительных ведомств или госорганизаций и просят сообщить ваши персональные данные для решения внезапно возникшей проблемы — положите трубку. Это звонят мошенники», — призывают в прокуратуре.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае будут судить мошенницу, которая похитила у пенсионерки миллион рублей, снимая с неё порчу. Мошенницу поймали в Алтайском крае.