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Жители Красноярского края за неделю отдали аферистам 75 млн рублей

С начала года более 3 тысяч жителей Красноярского края попались на уловки мошенников.

В Красноярском крае жертвами мошенников с начала 2024 года стали уже 3160 человек. Об этом рассказали в прокуратуре.

Только за последнюю неделю 326 человек попались на уловки мошенников. Они обогатили аферистов на 75,2 млн рублей.

Всего же с начала года жители лишились 731,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. При этом мошенники всё время прибегают к новым средствам, чтобы выманивать у людей деньги.

«Будьте бдительны, если вам звонят с незнакомого номера и представляются сотрудником правоохранительных ведомств или госорганизаций и просят сообщить ваши персональные данные для решения внезапно возникшей проблемы — положите трубку. Это звонят мошенники», — призывают в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае будут судить мошенницу, которая похитила у пенсионерки миллион рублей, снимая с неё порчу. Мошенницу поймали в Алтайском крае.