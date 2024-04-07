Житель Красноярска остался без телефона и денег после свидания из интернета

Сотрудники выяснили как все было. Мужчина поругался со своей женой, снял номер в гостинице и познакомился с девушкой в интернете. Новая знакомая приехала к нему, они выпили, но мужчина, на свою беду, положил в гостиничный сейф свои деньги и оставил его открытым. Девушка это заметила и решила поживиться.