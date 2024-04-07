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Житель Красноярска остался без телефона и денег после свидания из интернета

Жителя Красноярска ограбила случайная знакомая, с которой он хотел приятно провести вечер.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в МВД по Красноярскому краю, все произошло в декабре 2023 года. Мужчина рассказал полицейским, что малознакомая девушка украла у него дорогой телефон и 80 тысяч рублей.

Сотрудники выяснили как все было. Мужчина поругался со своей женой, снял номер в гостинице и познакомился с девушкой в интернете. Новая знакомая приехала к нему, они выпили, но мужчина, на свою беду, положил в гостиничный сейф свои деньги и оставил его открытым. Девушка это заметила и решила поживиться.

Когда мужчина вышел из комнаты, девушка забрала телефон со стола, деньги из сейфа и сбежала. 80 тысяч она быстро потратила, а телефон продала подруге.

Вскоре 19-летнюю жительницу Красноярска задержали. Телефон изъяли и вернули владельцу, а на девушку завели уголовное дело о краже. Ранее она судима не была, но теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.