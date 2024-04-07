Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды

«За сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 кубических метров в секунду. Сейчас он составляет 1670 кубических метров в секунду», — написал Паслер.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.