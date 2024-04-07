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Глава МЧС России прибыл в Орск

ОРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области, который пострадал от масштабного паводка.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент ТАСС, спецборт МЧС приземлился в аэропорту Орска. Куренков сразу отправился в подтопленные районы города.

Также он посетит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления.

Дамбу прорвало в Орске — втором по величине городе Оренбургской области — в ночь на 6 апреля. Еще один прорыв произошел вечером того же дня. Вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, по последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов. По информации властей, в зоне подтопления нашли тела двух человек, смерть которых не связана с ЧП. Власти призывают жителей эвакуироваться, в области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.

МЧС