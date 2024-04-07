Глава МЧС России прибыл в Орск

Дамбу прорвало в Орске — втором по величине городе Оренбургской области — в ночь на 6 апреля. Еще один прорыв произошел вечером того же дня. Вода из реки Урал добралась до нескольких микрорайонов, по последним данным, подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов. По информации властей, в зоне подтопления нашли тела двух человек, смерть которых не связана с ЧП. Власти призывают жителей эвакуироваться, в области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.