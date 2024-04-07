В Красноярском крае потушили первый в 2024 году лесной пожар

Об этом сообщили в Лесопожарном центре региона.
Площадь пожара — около 2 га. Огонь заметили лесные пожарные во время патрулирования в районе села Ивановка. В борьбе с пламенем участвовали 10 человек и 3 единицы техники. По предварительной версии, причиной пожара стали действия людей.
Патрулирование лесов проводится на юге и западе Красноярского края. Мониторинг ведут и при помощи 144 камер. К концу мая их станет 170.
Также в учреждении напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф до 60 тысяч рублей. Должностные лица будут платить до 110 тысяч рублей, юридическим лицам — до 2 млн рублей. Кроме того, виновнику нужно возместить ущерб, причинённый лесному фонду, и траты на тушение пожара.
Ранее сообщалось, что в Красноярске открыли мемориал погибшим в борьбе с лесными пожарами.