В Красноярском крае потушили первый в 2024 году лесной пожар

Также в учреждении напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф до 60 тысяч рублей. Должностные лица будут платить до 110 тысяч рублей, юридическим лицам — до 2 млн рублей. Кроме того, виновнику нужно возместить ущерб, причинённый лесному фонду, и траты на тушение пожара.