Индианополис
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе после взрывов начался пожар

Telegram-канал сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о пожаре, возникшем в Одессе после ночных взрывов.

Источник: AP 2023

«Возник пожар… Повреждены административное и техническое здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было локализовано.

До этого Telegram-канале украинского телеканала «Общественное» сообщал о серии взрывов в Одессе минувшей ночью.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью объявлялась воздушная тревога.

Политолог Вера Гранцева говорила, что крупные города Украины стали все чаще сталкиваться с проблемой отключения электроэнергии из-за атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Она также указала, что подобные ситуации происходят даже в удаленных населенных пунктах.