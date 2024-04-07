КАМАЗ загорелся на трассе в Братском районе

Пожар произошел в Братском районе накануне днем, 6 апреля. На 315-м км трассы Братск — Усть-Кут загорелся КАМАЗ. Возгорание удалось потушить за несколько минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на оперативные данные ГУ МЧС России по Иркутской области.



В результате случившегося никто не пострадал. На ликвидацию пожара привлекались три человека личного состава и одна единица техники.