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В Красноярском крае от пожара пострадали двое детей

В Рыбинском районе Красноярского края при пожаре в частном доме пострадали двое маленьких детей и женщина.

Источник: МЧС РФ

В селе Переясловка Рыбинского района при пожаре в частном доме пострадали двое маленьких детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 20:03 6 апреля. В 20:44 пожар локализовали, в 23:18 его удалось потушить. Площадь возгорания достигла 50 кв.м.

Пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Пострадали три человека — женщина и двое детей, девочка и мальчик, 2021 и 2022 годов рождения соответственно.

Сотрудники МЧС советуют не оставлять печь без присмотра, топить так, чтобы не допускать перекала. Вовремя заметить начало пожара поможет извещатель.

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