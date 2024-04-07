В СК завершили расследование дела о надписи во Владивостокской крепости

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о повреждении памятника «Поспеловская батарея», который входит в состав Владивостокской крепости на острове Русский во Владивостоке. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Приморскому краю.