133 пробы воды не соответствуют нормам в подтопленных регионах — Минздрав

«Из более 4 тысяч проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам 133 пробы. В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам прошлых двух лет. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается. И находится также на постоянном контроле Минздрава», — сказала Уразалиева.