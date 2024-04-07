Администрация Оренбурга сообщила об ухудшении паводковой ситуации в городе

В администрации заявили, что продолжает снижаться уровень воды в реке Черная, проходящей через Краснохолм. По состоянию на 6:00 мск 7 апреля, уровень воды в Черновском водохранилище, расположенном рядом с селом, составляет 292 см при опасной отметке в 480 см. Кроме того, мэрия сообщила, что в СНТ «Энергостроитель» и «Садовод», расположенных в районе поселка Берды, подтоплены 47 приусадебных участков и 15 домов. Обстановка не ухудшается. Идет откачка воды.