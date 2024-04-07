Администрация Оренбурга сообщила об ухудшении паводковой ситуации в городе

«Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены», — говорится в сообщении администрации.
Мэрия сообщила о стабилизации ситуации в селе Краснохолм, в котором из-за паводка возникла особо сложная обстановка. В населенном пункте подтпленными остались четыре двора на одной улице. На 18 улицах было восстановлено электроснабжение. Электричества нет только на улице Шоссейная. Люди возвращаются в свои дома, сообщает пресс-служба.
В администрации заявили, что продолжает снижаться уровень воды в реке Черная, проходящей через Краснохолм. По состоянию на 6:00 мск 7 апреля, уровень воды в Черновском водохранилище, расположенном рядом с селом, составляет 292 см при опасной отметке в 480 см. Кроме того, мэрия сообщила, что в СНТ «Энергостроитель» и «Садовод», расположенных в районе поселка Берды, подтоплены 47 приусадебных участков и 15 домов. Обстановка не ухудшается. Идет откачка воды.
Оренбургская область, по оценке региональных властей, столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. Паводками отрезаны 153 населенных пункта, подтоплены свыше 6,1 тыс. жилых домов. Эвакуированы почти 4,5 тыс. человек. В Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации.