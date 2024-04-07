Памятники советским солдатам в Молдове подвергаются вандализму ежегодно, виновных не ищут

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Республики Молдова за 15 лет не нашли ни одного виновного в актах вандализма против памятников советским солдатам, хотя такие преступления совершаются каждый год, об этом глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил в комментарии агентству РИА Новости.
«За последние 15 лет в стране не было года, чтобы в отношении памятников солдатам Великой Отечественной войны не происходило актов надругательства, вандализма и осквернения. Мы фиксируем от пяти до восьми таких случаев ежегодно. По моей информации, за 15 лет полиция ни разу никого не нашла и ни разу никто не был привлечен к ответственности», — отметил Петрович.
По его словам, помимо того, что памятники оскверняют вандалы, во многих населенных пунктах они просто разрушаются от времени.
Петрович отметил, что местные власти готовы заниматься восстановлением памятников и благоустройством прилегающих территорий, но этому препятствуют центральные власти.
«Органы местного самоуправления подают заявки на гранты на благоустройство территорий в своих населенных пунктах, в том числе и на благоустройство воинских памятников, которые, как правило, находятся в центре села или города. Центральные власти намеренно вычеркивают проекты, где указано благоустройство воинских памятников и захоронений. В буквальном смысле — благоустраивают все, кроме братских могил советских воинов».
Очередной акт вандализма, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в середине февраля на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе. Был поврежден обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны гвардии капитана Андрея Колбинского. Установленная сослуживцами погибшего офицера гранитная плита была сорвана с постамента.
С резким осуждением атаки вандалов на воинское захоронение выступило посольство России в Молдове, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой Отечественной войны.
Само надгробие было оперативно восстановлено силами активистов Поискового движения Молдовы, а также при содействии рядовых граждан.