Памятники советским солдатам в Молдове подвергаются вандализму ежегодно, виновных не ищут

«За последние 15 лет в стране не было года, чтобы в отношении памятников солдатам Великой Отечественной войны не происходило актов надругательства, вандализма и осквернения. Мы фиксируем от пяти до восьми таких случаев ежегодно. По моей информации, за 15 лет полиция ни разу никого не нашла и ни разу никто не был привлечен к ответственности», — отметил Петрович.