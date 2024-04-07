Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Актау посетители кафе устроили стрельбу

В Актау компания молодых людей, отказавшись оплачивать счет, устроила стрельбу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на lada.kz.

По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших.

На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР. Все участники были доставлены в управление полиции Актау. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Позже в полиции Мангистауской области корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что стрельбы в кафе не было. Посетители использовала пистолет-зажигалку.

«Также составлен административный протокол за нарушение тишины. Вызова на службу 102 не было. Полиция сама выявила при патрулирование», — добавили в полиции.