В Актау посетители кафе устроили стрельбу

По словам очевидцев, компания молодых людей хотела покинуть заведение без оплаты счета, персонал кафе пытался этому воспрепятствовать. Тогда один из гостей достал пистолет и выстрелил в воздух, завязалась потасовка. Происшествие обошлось без пострадавших.
На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также отряд СОБР. Все участники были доставлены в управление полиции Актау. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.
Позже в полиции Мангистауской области корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что стрельбы в кафе не было. Посетители использовала пистолет-зажигалку.
«Также составлен административный протокол за нарушение тишины. Вызова на службу 102 не было. Полиция сама выявила при патрулирование», — добавили в полиции.