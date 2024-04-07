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В Кинель-Черкасском районе за ночь уровень воды достиг новой критичной отметки

В Самарской области жителям разослали штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Утром в воскресенье, 7 апреля, Самарской области у села Полудни вновь повысился уровень воды. Жителей Кинель-Черкасского района предупредили об опасном явлении. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».

-Объявлен оранжевый уровень опасности. Уровень воды на реке Малый Кинель у села Полудни Самарской области достиг отметки 632 см. ОЯ 620, превышение на 12 см, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

За ночь уровень воды повысился на 7 см. Напоминаем, что в чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101» и «112» на всех операторах сотовой связи.

МЧС