В Оренбургской области число подтопленных жилых домов выросло до 6,3 тысячи

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. К утру 6 апреля затопило половину Старого города. Вечером того же дня в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы, в поселке Никель была объявлена срочная эвакуация. По данным властей Оренбургской области, всего эвакуировано более 4 тыс. человек.