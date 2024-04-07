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В Оренбургской области число подтопленных жилых домов выросло до 6,3 тысячи

Число подтопленных жилых домов на территории Оренбургской области за прошедшие сутки увеличилось почти до 6,3 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В Орске, втором по численности населения городе региона, их количество выросло до 4,5 тыс.

Источник: РИА "Новости"

«По последним данным, число подтопленных жилых домов в Оренбуржье увеличилось до почти 6,3 тыс., в Орске их число составляет 4,5 тыс.», — приводит агентство слова собеседника в оперативных службах. За сутки в Оренбургской области, как отмечает ТАСС, оказались подтопленными почти 2,4 тыс. домов.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. К утру 6 апреля затопило половину Старого города. Вечером того же дня в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы, в поселке Никель была объявлена срочная эвакуация. По данным властей Оренбургской области, всего эвакуировано более 4 тыс. человек.

О последствиях паводков — в материале «Ъ» «Орск накрыло Уралом».