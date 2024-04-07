В Оренбургской области число подтопленных жилых домов выросло до 6,3 тысячи

«По последним данным, число подтопленных жилых домов в Оренбуржье увеличилось до почти 6,3 тыс., в Орске их число составляет 4,5 тыс.», — приводит агентство слова собеседника в оперативных службах. За сутки в Оренбургской области, как отмечает ТАСС, оказались подтопленными почти 2,4 тыс. домов.
Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал. К утру 6 апреля затопило половину Старого города. Вечером того же дня в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы, в поселке Никель была объявлена срочная эвакуация. По данным властей Оренбургской области, всего эвакуировано более 4 тыс. человек.
О последствиях паводков — в материале «Ъ» «Орск накрыло Уралом».