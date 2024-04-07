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В Красноярском районе пожарные машины застряли в грязи из-за сильного паводка

В Самарской области спасатели не смогли доехать до поселка из-за сильного паводка.

Ежегодное наводнение отрезало жителей Самарской области от цивилизации. В Красноярском районе поселки Кириллинский и Малиновый куст оказались полностью изолированы. Жители уже неделю вынуждены не посещать работу, а дети пропускают уроки в школах и детских садах.

Мост через реку Кондурча полностью затоплен, а на въезде в Кондурчинский застряли две пожарные машины. На грунтовой дороге при въезде в поселок спасатели погрязли в грязи и полчаса пытались вызволить из этой беды друг друга.

Проезжая часть, поглотившая пожарные машины, — единственный путь в Кондурчинский. Население поселка более 500 человек. Жители напуганы вынужденной изоляцией и надеятся, что в скором времени единственную круглогодичную дорогу засипят щебенкой.

МЧС