В Красноярском районе пожарные машины застряли в грязи из-за сильного паводка

Ежегодное наводнение отрезало жителей Самарской области от цивилизации. В Красноярском районе поселки Кириллинский и Малиновый куст оказались полностью изолированы. Жители уже неделю вынуждены не посещать работу, а дети пропускают уроки в школах и детских садах.
Мост через реку Кондурча полностью затоплен, а на въезде в Кондурчинский застряли две пожарные машины. На грунтовой дороге при въезде в поселок спасатели погрязли в грязи и полчаса пытались вызволить из этой беды друг друга.
Проезжая часть, поглотившая пожарные машины, — единственный путь в Кондурчинский. Население поселка более 500 человек. Жители напуганы вынужденной изоляцией и надеятся, что в скором времени единственную круглогодичную дорогу засипят щебенкой.