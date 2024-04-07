Гранату нашли у станции метро в Петербурге — пришлось вызывать ОМОН

Ранее «Фонтанка» рассказывала о жителе Приморского района, который может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве после утреннего визита в алкомаркет. Будучи пьяным, он пришел за добавкой с гранатой. Прибывший наряд задержал мужчину, а инженер-сапер из ОМОН установил, что граната была страйкбольной.