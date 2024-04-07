Два человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси

Так, 6 апреля в 18.05 спасатели получили информацию о пожаре в двухэтажном доме в деревне Рудня Маримонова Гомельского района. Загорелась квартира на первом этаже. Работники МЧС обнаружили погибшим хозяина жилья 1977 года рождения. Специалисты выясняют причины пожара и гибели мужчины.
Еще один несчастный случай произошел в Молодечненском районе Минской области. В МЧС 7 апреля в 3.22 поступил вызов о пожаре в агрогородке Селевцы. Был обнаружен погибшим человек. Его личность предстоит выяснить. Устанавливаются причины его гибели и возникновения пожара.