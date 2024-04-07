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Два человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Источник: Соцсети

Так, 6 апреля в 18.05 спасатели получили информацию о пожаре в двухэтажном доме в деревне Рудня Маримонова Гомельского района. Загорелась квартира на первом этаже. Работники МЧС обнаружили погибшим хозяина жилья 1977 года рождения. Специалисты выясняют причины пожара и гибели мужчины.

Еще один несчастный случай произошел в Молодечненском районе Минской области. В МЧС 7 апреля в 3.22 поступил вызов о пожаре в агрогородке Селевцы. Был обнаружен погибшим человек. Его личность предстоит выяснить. Устанавливаются причины его гибели и возникновения пожара.

пожары
МЧС