Два человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси

Еще один несчастный случай произошел в Молодечненском районе Минской области. В МЧС 7 апреля в 3.22 поступил вызов о пожаре в агрогородке Селевцы. Был обнаружен погибшим человек. Его личность предстоит выяснить. Устанавливаются причины его гибели и возникновения пожара.