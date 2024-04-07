Спасатели сделали важное заявление о ходе поисков пропавших в Уфе подростков

Спасатели трех поисково-спасательных отрядов на аэролодке и суднах на воздушной подушке продолжают обследовать береговую линию реки Белой в поисках пропавших подростков. Вчера ими было пройдено 141,5 км.
Ледоход и половодье не облегчают поисков: в реке стало много бревен и бытового мусора. Спасателям сложнее маневрировать. Само обследование стало тоже занимать больше времени: в разы в воде увеличилось количество предметов, которые нужно проверить.
Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников пятый день ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков.
Рассказать об информации, которая поможет в поиске пропавших подростков, можно по номерам 102 или 112.