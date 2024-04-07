Бектенов встретился с жителями затопленного Кульсары

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Жем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения. Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары — административного центра Жылыойского района. 6 апреля стало известно, что из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.