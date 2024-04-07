Бектенов встретился с жителями затопленного Кульсары

Сообщается, что по поручению главы государства премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил текущую ситуацию в Атырауской области. Совершен облет территории, осмотрен ход берегоукрепительных работ. Олжас Бектенов поговорил с жителями города Кульсары и ответил на вопросы жителей по усилению принимаемых мер.
Во время облета осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье. Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах. На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара. По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района. Эвакуировано 28 551 человек.
«В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем. Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений», — сообщили в пресс-службе правительства.
В свою очередь, жителями и волонтерами ведется работа по недопущению подтопления жилого сектора.
Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Жем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения. Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары — административного центра Жылыойского района. 6 апреля стало известно, что из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.